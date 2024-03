(Di venerdì 15 marzo 2024) Pechino, 15 mar – (Xinhua) – Ildella-6 e’to al Centro dispaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). Il veicoloLong March-5 Y8 sara’ sottoposto ad assemblaggio e test presso ildiinsieme alla, che e’ gia’ stata trasportata al, ha aggiunto la CNSA. Ildellae’ previsto per la prima meta’ di quest’anno. Ladovra’ raccogliere campioni dal lato piu’ lontano della Luna, segnando una missione che ...

Cina: razzo vettore di sonda lunare Chang’e-6 arriva a sito di lancio

Houthi testano nuovo razzo ipersonico, come funziona il missile e quali sono gli altri Paesi che ce l'hanno: Secondo Ria Novosti, i ribelli Houthi dello Yemen sono in possesso di un missile ipersonico: quali sono gli altri Paesi in possesso di questi razzi ...notizie.virgilio

Un cannone a rotaia gigante per sparare gli aerei ipersonici nello spazio: la Cina ci sta lavorando: La Cina sta sviluppando un gigantesco cannone a rotaia per lanciare aerei ipersonici nello spazio e ridurre i costi di lancio.tomshw