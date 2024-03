Brighton-Manchester City posticipata | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) La 29ª giornata di Premier League è condizionata dalle partite della FA Cup e in campionato si giocano pochissime partite: West Ham-Aston Villa, Burnley-Brentford, Luton-Nottingham e Fulham-Tottenham. Non solo Arsenal-Chelsea, Crystal Palace-Newcastle,United-Sheffield, Wolves-Bournemouth e Everton-Liverpool, ancheè stata. Ilè reduce dall’eliminazione in Europa League contro la Roma e in campionato occupa l’8ª posizione dopo il successo contro il Nottingham. Ilè pienamente in corsa per il titolo e occupa il terzo posto, a -1 dalla coppia Arsenal-Liverpool. Mondo Arsenal-Chelsea: il ...