Voli notturni e rumore | è scontro Il Pd del Navile rilancia | Di notte scalo chiuso Ventola | Impossibile

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – A una quindicina di giorni dalla scadenza dell’ordinanza comunale che limita i soral Marconi, s’infiamma lo. Da una parte il comitato anti-e il Pd delche alzano il tiro chiedendo la chiusura in toto dellodi, dall’altro l’Aeroporto che risponde picche. Ma non solo. Perché anche da Roma c’è chi chiede chiarezza, come il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami: "Non capisco perché al tavolo con Enac di metà febbraio i rappresentati del Comune si dicevano d’accordo con la proroga dell’ordinanza fino a ottobre, mentre il Pd oggi si dice insoddisfatto. Per noi limitare iha un costo, a questo punto il Comune ci dica se lo vuole". Gli fa eco la ...