Voci di Gaza – “Vivere qui ormai è una lotta senza fine I miei figli non vivono più l’infanzia e il ricordo dei tempi felici è insopportabile”

(Di giovedì 14 marzo 2024) La vita dei palestinesi nella Striscia diè diventata unacontinua. Per salvarsi dagli attacchi prima di tutto. Ma anche pe recuperare cibo e acqua potabile e fare piccole cose quotidiane, come cambiarsi i vestiti o accedere a servizi igienici e bagni. “Siamo stati costretti a evacuare dei volte e la mia casa è distrutta” racconta una manager di Oxfam che si trova nel sud della Striscia. “Parte della mia famiglia si trova ancora nord,cibo eacqua, mentre mia mamma è scomparsa da giorni. Qui la vita è unacostante, per i bisogni primari, per l’acqua potabile e per trovare il cibo per i. Io ho a disposizione meno di un litro al giorno, indosso sempre gli stessi vestiti e posso fare il bagno una volta ogni dieci giorni e spesso con ...