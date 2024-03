TikTok bandito dagli Usa chiama gli utenti alla ribellione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per la prima volta un amministratore delegato di un potentissimo social network mondiale, nella fattispecie Shou Zi Chew, ceo di, ha chiesto agliamericani di mobilitarsi. Una sorta di invitoper quanto deciso dalle autorità statunitensi. L’obiettivo è la tutela della popolare piattaforma di proprietà della cinese ByteDance in nome dei diritti costituzionali. La Camera dei rappresentanti ha infatti approvato un disegno di legge che costringerebbe l’azienda a recidere i legami con il proprietario di Pechino, pena l’essere banditaStati Uniti. Da tempo in America si sostiene chealtro non sia che un un veicolo mediatico ultramoderno di spionaggio e furto di dati sensibili da parte dello Stato cinese. “Crediamo di poter superare questa situazione ...

