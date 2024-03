Rinnovo contratto dirigenti scolastici | Valditara | “Passo in avanti | ulteriore segnale di attenzione verso la categoria”

Rinnovo Rugani, il futuro ancora alla Juve Ecco cosa filtra: Tra i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione in casa Juve c’è anche Daniele Rugani, che con gli infortuni dei compagni di reparto ha trovato diverso spazio in questa annata. Come scrive ...juventusnews24

Dirigenti scolastici, firmata ipotesi del nuovo contratto. Naddeo (Aran): “Numerose innovazioni. Bene la firma di tutti i sindacati”: È stata firmata all’Aran da tutte le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale Istruzione e ricerca ...orizzontescuola

Assicurazioni, riparte il negoziato per il Rinnovo del contratto Anagina: È ripresa la trattativa per il Rinnovo del contratto Anagina relativo ai lavoratori delle agenzie assicurative, che riguarda i dipendenti ...ildiariodellavoro