Novi Ligure | tenta di investire la ex in auto e poi la aggredisce | carabiniere in congedo interviene e lo fa arrestare – Video

(Di giovedì 14 marzo 2024) Carlo, un brigadiere capo indai Ros dei carabinieri, 71 anni, non si considera “un eroe”, ma ha salvato una donna di origini albanesi di 41 anni che ha rischiato di essere investita da un suv alla cui guida c’era un suo connazionale di 50 anni, a(Alessandria). L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa dito omicidio. Ilinstava passeggiando sul viale Aurelio Saffi ieri pomeriggio, “Ho visto la donna che era stravolta – ha raccontato ai microfoni di Ore14, su Rai2 – poi ho visto l’sul viale che è passata a tutta velocità, ha fatto inversione e ho capito che stava per succedere qualcosa. L’ha travolto una panchina e una fontanella. Poi ho visto la donna a terra e ho pensato a un ...

