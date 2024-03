Meteo | esplosione della Primavera… o forse dell’Estate?

'Esplosioni e feriti nella regione russa di Belgorod': Esplosioni sono state segnalate nella regione russa di Belgorod dove i residenti hanno postato sui canali Telegram le immagini del fumo che si alza dopo le deflagrazioni. Intanto è stato diramato l'al ...ansa

esplosione in un ristorante per una fuga di gas: almeno 7 morti: È salito ad almeno sette morti e 27 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuto in un ristorante nella città cinese di Sanhe, a circa 50 chilometri a est di Pechino, nella provincia dell'Hebei. Lo ...leggo