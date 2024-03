Hristov | cuore aquilotto e grinta da leader | Tutti uniti verso il traguardo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) È arrivato a Spezia in punta di piedi, diventando un punto di riferimento importante per la squadra e i tifosi. È la storia del nazionale bulgaro Petko, da pochi giorni 25enne, ragazzo solare con il marchioscolpito addosso: "Lo Spezia è dentro di me, faremo di tutto per conquistare ladiretta, la città e la società meritano di stare in alto"., è sempre più undi questo Spezia... "Cerco sempre di aiutare, fa parte della mia indole. Con la squadra in sofferenza ho percepito che avrei dovuto alzare il livello per crescere insieme. Ognuno di noi ha cercato di migliorare,abbiamo alzato l’asticella". La sua è una crescita esponenziale, ci ricorda Martin Erlic. "Il primo anno è stato un po’ difficile perché ...