Giugliano | Kekko Dany ferito nella sparatoria | due ipotesi Agguato o lite per motivi passionali 

Sono due e non uno i feriti della sparatoria che si è verificata nella serata di ieri a Giugliano in Campania. Spari in serata a Giugliano , ferito anche il cantante neomelodico Kekko Dany Oltre a ... (teleclubitalia)

Gennaro Giappone: chi è il nipote del cantante neomelodico Mimmo Dany ferito in un agguato: Gennaro Giappone: chi è il nipote del cantante neomelodico Mimmo Dany ferito in un agguato. La vittima non è in pericolo di vita ...unita

Sparatoria nel Napoletano, colpito anche il cantante neomelodico Kekko Dany: I feriti dell sparatoria di Giugliano sono due. Oltre a Gennaro Giappone è stato colpito da una pallottola anche lo zio, il neomelodico Kekko Dany, al secolo Francesco Giappone. Il cantante è stato ra ...vocedinapoli

Sparatoria a Giugliano, i feriti sono due: colpito da un proiettile anche il cantante Kekko Dany: Si ipotizza che la sparatoria sia avvenuta durante una lite, possibilmente coinvolgendo le compagne di Gennaro Giappone e degli aggressori ...ilmeridianonews