Arti marziali Nell’International Black Belt Cup Giacomo Felice Serrao porta a casa l’argento

(Di giovedì 14 marzo 2024) Forte delle vittorie in Coppa Italia e campionati Italiani, il karatekaha voluto alzare l’asticella partecipando al Palataurus di Lecco al campionato internazionale di karate “InternationalCup“. L’atleta massese ha risposto alla grandendo auna medaglia d’argento nella categoria Open e una di bronzo in quella di Stile. La punta di diamante del team agonistico del Tempio Massimo ha voluto osare confrontandosi con avversari provenienti da diversi paesi come Danimarca, Georgia, Guinea, Ucraina, Svizzera, Slovacchia, Polonia, Nepa, Germania, Croazia, Bangladesh ed Algeria. I riscontri sono stati ottimi per la cintura nera massese che si è imposta nelle prove del kata (forma) andando sul podio appunto in due categorie ...