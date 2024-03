Vannacci | “Mussolini? Uno statista | ma non voglio giudicare un uomo politico” | VIDEO

(Di mercoledì 13 marzo 2024): “? Uno, ma nonun” Fanno discutere le parole di Robertosu Benitoche il generale ha pronunciato nel corso di DiMartedì, il programma d’approfondimento in onda su La7 nella serata di martedì 12 marzo. Il conduttore Giovanni Floris, infatti, ha chiesto al generale, che potrebbe candidarsi con la Lega alle prossime europee, di commentare alcune sue vecchie dichiarazioni su Benitocheaveva definito uno. “Lei dice cheè uno, ma come giudica unoche ha diviso il paese, ha ucciso persone promulgando le leggi razziali e appoggiando ...

" Mussolini come Stalin era un uomo di Stato e mi limito a questa constatazione, non voglio dare giudizi su un politico e un periodo storico": lo ha detto il generale Roberto Vannacci , rispondendo a ... (fanpage)

“Lei dice che Mussolini è uno statista , ma come giudica uno statista che ha diviso il paese, ha ucciso persone promulgando le leggi razziali e appoggiando l’Olocausto, ha ucciso e imprigionato gli ... (ilfattoquotidiano)

Imbarazzo Generale Vannacci, Tommaso Cerno: "È molto eclettico, va da Mussolini alle trans, cerca uno spazio in questo caos": Tommaso Cerno (Direttore de Il Tempo): "Quello del Generale Vannacci è un tentativo di emergere in un paese dove si pone un problema serio. Perché i militari non possono parlare, i magistrati possono ...la7

Vannacci: "Ho avuto una ragazza di colore e ho corteggiato una trans. Mussolini Non voglio dare giudizi": A l'Aria che Tira le ultime dichiarazioni del generale Vannacci a "Un giorno da Pecora" e a "diMartedì".tg.la7

Quanto può essere pericoloso il generale Vannacci: Vannacci ha respinto sempre garbatamente gli attacchi di Calenda e ha ribadito con calma che gli italiani devono avere la pelle bianca, che gli omosessuali non sono normali e che Mussolini era uno ...globalist