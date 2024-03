Super Nello e la corsa playoff Cutolo | Arezzo | ce la puoi fare

(Di mercoledì 13 marzo 2024) di Andrea Lorentini A sette giornate dalla fine del campionato, l’ è virtualmente salvo. A questo punto della stagione si può pensare a guardare a chi sta davanti senza voltarsi più indietro. Il dsanalizza il momento. Possiamo considerare archiviata la pratica salvezza? "La classifica parla chiaro anche se manca ancora la matematica a suggellare il raggiungimento dell’obiettivo. In tutte le componenti del club, dal presidente all’area sportiva, ai giocatori e staff tecnico, c’è la volontà di provare a scalare ancora posizioni. A tal proposito vorrei sottolineare un aspetto. Esserci garantiti, di fatto, la permanenza in categoria con largo anticipo e avere l’opportunità di un piazzamento nelle prime dieci vale tanto. Siamo una neopromossa, seppur con una tradizione importante. Un risultato che premia il lavoro di tutti e fa capire ...

Questa volta i social network hanno trasformato una grave disattenzione in un enorme sospiro di sollievo per la coppia protagonista di una storia dall’esito non scontato Una fatalità che stava ... (cityrumors)

ATP Indian Wells: due set di Super Sinner. Diciottesima vittoria consecutiva, n.150 sul cemento: Di seguito le dichiarazioni a caldo nell’intervista in campo post match: “E’ bello avere mio papà qui, è divertente averlo con me. Posso essere orgoglioso di come ho giocato. Non mi dava molto ritmo, ...ubitennis

Skinification, hairification e layering le nuove parole del beauty: C'è una modalità minimalista, essenziale, 'clean', e una modalità più complessa, articolata, fatta di passaggi molteplici e anche sovrapposizioni, stratificazioni. Accade per la cura della pelle del v ...ansa

Champions volley, Milano travolge il Fenerbahce 3-0, Egonu e Folie Super: Nell’andata della semifinale 25-21, 27-25, 25-20: 22 punti di Paola, martedì il ritorno. Mercoledì Champions uomini Trento-Civitanova ...repubblica