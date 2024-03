Shang-Chi | Iron Fist farà la sua apparizione nel sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nuovi aggiornamenti per ildi-Chi, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno.-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli rimane uno dei migliori film della Fase 4 dei Marvel Studios. Allo stato attuale, è ancora un film epico di arti marziali che ha fatto conoscere al pubblico Simu Liu. Purtroppo, da allora il personaggio è stato messo da parte e sono passati tre anni dall'ultima volta che abbiamo visto-Chi sui nostri schermi. Lo scooper Daniel Richtman ha condiviso oggi un aggiornamento, confermando che l'attuale piano per-Chi 2 - che si dice si intitolerà-Chi and the Wreckage of Time - dovrebbe iniziare la produzione il prossimo anno. Richtman afferma che …