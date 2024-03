Paul Thomas Anderson | il nuovo film con Leonardo DiCaprio ha una data d' uscita e arriverà in IMAX

Si vocifera che il nuovo film di Anderson con Leonardo DiCaprio sia in realtà l'adattamento del romanzo di Thomas Pynchon Secondo quanto riportato da World of Reel, il nuovo film di Paul Thomas ... (movieplayer)

La Warner Bros. Discovery sta preparando un "evento" per il nuovo film di Paul Thomas Anderson , interpretato da Leonardo DiCaprio e Sean Penn , al cinema nell'estate 2025 . Anche in IMAX. (comingsoon)

Leonardo DiCaprio: tutto ciò che sappiamo sul nuovo film dopo Killers of the flower moon: É stato ufficialmente svelato quando sarà il prossimo film sul calendario di Leonardo DiCaprio dopo Killers of the flower moon.cinema.everyeye