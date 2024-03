Asia Semeraro studentessa di infermieristica di Tor Vergata morta a 22 anni | toccante messaggio dell' ospedale

Ludovica e Asia morte a 17 e 22 anni per un male incurabile: tre comunità in lutto: Tre comunità in lutto. Ostuni, Francavilla Fontana e San Michele Salentino piangono Asia e Ludovica, di 22 e 17 anni, decedute a distanza di ...msn

Muore giovane studentessa di infermieristica: Policlinico Tor Vergata in lutto per Asia Semeraro: “La timidezza e la dolcezza le hanno permesso di contraddistinguersi già nelle sue prime esperienze di tirocinio. Sicuramente saresti diventata una brava ...roma.repubblica