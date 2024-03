Pallavolo Serie C femminile e maschile Ghizzani e Timenet ok nei derby Jolly Fucecchio corsaro a Prato

(Di martedì 12 marzo 2024) Risultati che hanno rispettato i pronostici della vigilia quelli arrivati nell’ultimo weekend nelle partite che hanno visto come protagoniste le formazioni locali impegnate nei tornei di. Fra gli uomini, ilVolleyè andato ad imporsi per 1-3 asui locali del Vintage. Per la verità sono stati proprio i padroni di casa ad aver iniziato meglio il match, portando sorprendentemente a casa il primo set per 25-17. Un punteggio che dimostra come qualcosa effettivamente non abbia funzionato fra le linee bianconere. Ma dal secondo set la musica è cambiata e, sebbene contrastati vivacemente dai pratesi, i fucecchiesi hanno infilato tre sets vittoriosi con i punteggi di 22-25, 22-25 e 19-25. Successo che ha permesso quindi al ...

