In cinque aggrediscono due operai | poi fuggono dal centro per minori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 –ragazzi giovanissimi hanno aggredito dueal lavoro, poi si sono allontanati. E’ accaduto in undi accoglienza permentre i due lavoratori, di nazionalità romena, stavano effettuando lavori di manutenzione. Secondo una ricostruzione della polizia, uno di loro 17enne per futili motivi avrebbe aggredito i due lavoratori e almeno altri quattro gli avrebbero dato manforte. Isi sarebbero poi allontanati dal. La Squadra Volanti ne ha rintracciati tre in via dei Giunchi, una strada non distante, fra cui il 17enne che avrebbe dato inizio alla vicenda, un coetaneo e un altro che da poco avrebbe compiuto 18 anni. Rischiano tutti una denuncia per lesioni in concorso. Ricercati gli altri due. Inoltre, secondo quanto ...