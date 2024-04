Formazioni Premier League 29a giornata 2023 2024

Le Formazioni ufficiali di Fulham-Liverpool, match valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League 2023/2024. Decisamente non un periodo felice per la squadra di Klopp, eliminata dall’Europa League per mano dell’Atalanta e incapace di mantenere la prima posizione in campionato con un solo punto ottenuto nelle sfide contro Manchester United e Crystal Palace. Ora i Reds sono a due punti dal Manchester City capolista e dovranno ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Wolves-Arsenal, match valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League 2023/2024. Nel giro di pochi giorni, i Gunners rischiano di aver compromesso un’intera stagione. Se per la Champions non c’è più nulla da fare con l’eliminazione per mano del Bayern, si può ancora sperare per la Premier League. Servirà però vincere, a partire dal match del Molineux contro i Wolves, e sperare in un passo falso della ... (sportface)

Fulham-Liverpool è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici. Una settimana finora da dimenticare per il Liverpool, scavalcato in testa alla classifica dal Manchester City ed eliminato dall’Europa League per mezzo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La delusione dei giocatori del Liverpool – IlVeggente.it (Ansa)Per quanto riguarda la doppia ... (ilveggente)

Crystal Palace-West Ham è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici. Il West Ham ci ha messo tutta la buona volontà ma rimontare una delle squadre più in forma d’Europa come il Bayer Leverkusen, tra l’altro fresca di titolo, era una vera e propria montagna da scalare. Gli Hammers in settimana non sono andati al di là di un pareggio con ... (ilveggente)