Endless Love | chi è davvero Leyla | perché conosce già Nihan

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 12 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2024 9:45 am by Redazione Chi èin? Il personaggio è interpretato dall’attrice Zerrin Tekindor, nota per aver recitato in Pek Yakinda, Müslüm e Tremila anni di attesa. La donna viene presentata nelle prime puntate della serie TV turca, che va in onda su Canale 5 da marzo 2024. Si accende un mistero intorno alla figura di, amica da sempre di Kemal. Infatti, sembra che congià si conoscano, sebbene apparentemente non si siano mai incontrate. Infatti, è Kemal a presentarle per la prima volta, ma in realtà le due hanno un legame.anticipazioni: chi èe cosa c’entra conLeggi anche: Come finisce...