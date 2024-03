Vieri ritorna all’Inter Ecco il comunicato dell’ex centravanti

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’ex attaccante Cristianha annunciato la sua collaborazione con l’Inter:di cosa si tratta e i dettagli Sulle sue pagine social, l’ex attaccante dell’Inter e della Serie A Cristianannuncia una nuova, incredibile collaborazione con la società L’ANNUNCIO – Inter Media and Communication S.p.a. e Bombeer S.r.l. hanno sottoscritto un contratto di collaborazione di durata pluriennale, durante il quale verrà prodotta una birra in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi di Inter e di Bombeer, La Birra del Bomber. La collaborazione avrà pertanto una caratteristica molto peculiare e quasi inedita nel mondo beverage, quella appunto di avere entrambi i loghi ben esposti sulla livrea della bottiglia – si legge ancora -. Gli amanti ed i tifosi dell’Inter potranno pertanto trovare una ottima birra lager a 5%, di ...

Breaking news, le principali notizie di oggi: Breaking news, le principali notizie di oggi: I giornali, le agenzie stampa e i siti di informazione presi in considerazione per ora sono: AGI, Ansa, Adnkronos, Fanpage, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Domani, Il Sole 24 ...

Bologna-Inter, al Dall'Ara attesi circa 30 mila spettatori: pronta la coreografia: Bologna-Inter, al Dall'Ara attesi circa 30 mila spettatori: pronta la coreografia: I tifosi del Bologna studiano da tre mesi la coreografia da esporre domani al Dall'Ara per la sfida con l'Inter. Adesso è tutto pronto: migliaia di cartoncini verranno alzati in maniera sincronizzata ...

Gli ascolti tv del 1 marzo, i dati auditel di ieri: The Voice Senior, Terra Amara, Fratelli di Crozza, Dune: Gli ascolti tv del 1 marzo, i dati auditel di ieri: The Voice Senior, Terra Amara, Fratelli di Crozza, Dune: Di Redazione Online Gli ascolti tv e gli spettatori di ieri, venerdì 1 marzo. Vince la serata The Voice Senior, seguito da Canale 5 con la serie turca Terra Amara Di seguito gli ascolti di film, progr ...