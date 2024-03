Sostenitori di Trump prendono a calci e pugni manichino di Joe Biden in Kansas | “Video vergognoso”

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Sostenitori di Trump prendono a calci e pugni un manichino di Joe Biden: Sostenitori di Trump prendono a calci e pugni un manichino di Joe Biden: Sta circolando in queste ore su X - ex Twitter - un video girato a una raccolta fondi organizzata in Kansas a sostegno della candidatura alla Casa Bianca di Donald Trump. Alcuni Sostenitori sono stati ...

Usa 2024, i sostenitori di Trump creano foto false con l'AI di Donald insieme ad alcuni ragazzi afroamericani: Usa 2024, i Sostenitori di Trump creano foto false con l'AI di Donald insieme ad alcuni ragazzi afroamericani: A scoprire per primi che le foto in questione fossero generate dall'intelligenza artificiale, e quindi false, è stata la Bbc. L'obiettivo, come detto, è di spingere una narrazione che faccia sembrare ...

Le foto di Trump abbracciato ai sostenitori afroamericani: “Generate con l’IA per influenzare l’elettorato nero”: Le foto di Trump abbracciato ai Sostenitori afroamericani: “Generate con l’IA per influenzare l’elettorato nero”: Bbc ha scoperto un nuovo caso di manipolazione delle immagini legato alla campagna elettorale. A diffonderle è stato l’account di un talk show conservatore ...