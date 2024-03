Nuovo stadio | presto l’incontro tra De Laurentiis e Manfredi | spunta un ostacolo dal Governo

(Di lunedì 11 marzo 2024)no novità sul, e su un eventuale incontro fra De. Ostacoli dalper il progetto Bagnoli. Da qualche giorno a questa parte, la città di Napoli è stata completamente investita dalle news inerenti al. Prende infatti sempre più quota l’ipotesi Bagnoli come location della rinnovata struttura degli azzurri, dopo che l’annuncio ad opera di Aurelio Deera apparso all’inizio come semplice “minaccia” nei confronti del sindaco Gaetanoai fini di ottenere il tanto agognato restyling del Diego Armando Maradona. Appurato quindi che tale scenario non reggerebbe il confronto con un, ecco sputare i primi ...

Il presidente del Napoli , stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe stanziato un premio di 10 milioni di euro per la squadra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per ... (terzotemponapoli)

RPN - Nuovo stadio, fissato l'incontro tra l'architetto Gino Zavanella e De Laurentiis: RPN - Nuovo stadio, fissato l'incontro tra l'architetto Gino Zavanella e De Laurentiis: Settimane caldissime per la nuova casa del Napoli. La questione stadio tiene banco, anche alla vigilia della Champions League e della gara contro il Barcellona. Tra martedì e mercoledì è fissato un in ...

Barcellona-Napoli non si giocherà al Camp Nou: lo stato dei lavori e il programma di conferenze e allenamenti! | VIDEO: Barcellona-Napoli non si giocherà al Camp Nou: lo stato dei lavori e il programma di conferenze e allenamenti! | VIDEO: Barcellona-Napoli, si avvicina il grande appuntamento per gli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento il prossimo 12 marzo per una serata che potrebbe forse cambiare una stagione. Barcellon ...

Forgione fa chiarezza: "Il falso problema di uno stadio a Bagnoli": Forgione fa chiarezza: "Il falso problema di uno stadio a Bagnoli": Il noto scrittore napoletano ha parlato dell'ipotesi di una costruzione da parte di De Laurentiis di un Nuovo stadio a Bagnoli. Aurelio De Laurentiis vuole fortemente costruire il Nuovo stadio del ...