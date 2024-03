Milano-Sanremo 2024 | programma | orari | tv | streaming | percorso e altimetria

(Di lunedì 11 marzo 2024) Siamo nella settimana della classicissima. Sabato sarà il giorno della, la gara che aprirà la primavera delle grandi classiche del ciclismo internazionale. 188 chilometri con il finale che sarà al solito di lunga attesa, con Cipressa e Poggio che faranno probabilmente la differenza nel finale con i grandi interpreti delle corse di un giorno pronti a darsi battaglia.Si parte da Pavia, con la provincia che per la seconda volta sarà protagonista dell’avvio dopo il 1965. Dopo 45 chilometri pianeggianti si va verso ilclassico della corsa, con il Passo del Turchino dopo oltre 130 chilometri. Discesa e poi si procede verso il trittico di capi (Mele, Cervo e Berta), prima della Cipressa ad una ventina di chilometri dal traguardo. Ma sarà il solito Poggio a decidere la corsa, poi si scende in ...

Tirreno Adriatico: Milan vince l'ultima tappa, ma la corsa è di Vingegaard: Tirreno Adriatico: Milan vince l'ultima tappa, ma la corsa è di Vingegaard: Un’altra magia di Jonathan Milan fa sorridere l’Italia a meno di una settimana dalla Milano-Sanremo. Il corridore friulano si è imposto nella tappa finale della ...

Altre Corse A Tappe: tutte: Altre Corse A Tappe: tutte: Il friulano della Lidl-Trek dice grazie al compagno Consonni e fa doppietta dopo il successo di Giulianova: secondo Kristoff, terzo Cimolai, quarto Philipsen. E' lui la carta italiana per la Sanremo d ...

