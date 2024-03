Lo storico Barbero al San Carlo per gli 800 anni della ‘Federico II’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io e tutti i miei colleghi che fanno questo mestiereFederico II e di tutte le altreUniversità italiane sappiamo che i giovani di oggi hanno una gran voglia di confrontarsi, di sapere, di discutere. Sappiamo che sono una bellissima generazione ed è la nostra fortunavivere e lavorare in mezzo a loro”. Lo ha detto loAlessandro, prima di salire sul palcoscenico del Teatro Sandi Napoli dove terrà la lezione “Federico II tra storia e leggenda”. L’iniziativa si pone nell’ambito delle celebrazioni per gli 800dell’Ateneo federiciano., nel dirsi “felice” di essere a Napoli, rispetto al grande consenso che riscuote tra i giovani ha aggiunto: “So di avere successo tra i ragazzi e mi rende orgoglioso, ma così tanto non me ...

Lo storico Barbero al San Carlo, è record: “Oltre 5 mila richieste in più per la lezione”: Lo storico Barbero al San Carlo, è record: “Oltre 5 mila richieste in più per la lezione”: Ma solo in 1300 potranno assistere domani dal vivo alla conferenza su Federico II, altri 400 dallo schermo del foyer del teatro. Anche ieri code ...

Lezione di storia a Napoli di Alessandro Barbero, come vederla in streaming: Lezione di storia a Napoli di Alessandro Barbero, come vederla in streaming: Lo storico Alessandro Barbero al Teatro San Carlo per una lezione su "Federico II tra storia e leggenda", organizzata dall'ateneo napoletano ...

Lo storico Barbero su Pisa, 'c'è chi vuole zittire chi protesta': Lo storico Barbero su Pisa, 'c'è chi vuole zittire chi protesta': Lo storico torinese Alessandro Barbero è intervenuto sui fatti di Pisa e di Firenze, dopo le tensioni tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestavano per la Palestina. (ANSA) ...