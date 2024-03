Le migliori Vernaccia di San Gimignano in 5 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso: Le migliori Vernaccia di San Gimignano in 5 etichette al di sotto di 20 euro secondo il Gambero Rosso: Tra le Vernaccia di San Gimignano che hanno ottenuto i Due Bicchieri Rossi, essendo arrivate in finale durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024 del Gambero Rosso, alcune hanno anche un ...

Granfondo della Vernaccia. Quasi 500 i partecipanti alla corsa del 24 marzo: Granfondo della Vernaccia. Quasi 500 i partecipanti alla corsa del 24 marzo: Dopo le strade bianche su il nuovamente il sipario perché va in scena come da tradizione la ‘Granfondo della Vernaccia’. La data scelta per la gara è domenica 24 marzo. Da notare però come le prime ...

All'Ecomuseo del Varnaccia un 8 marzo con il talento delle donne: All'Ecomuseo del Varnaccia un 8 marzo con il talento delle donne: (ANSA) - TRAMATZA, 01 MAR - Un incontro Sardegna-Piemonte tra realtà vitivinicole, esperienze, competenze. L'associazione culturale Ecomuseo del Vernaccia di Oristano promuove, nella sua sede a Tramat ...