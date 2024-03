La beta 2 di Android 14 QPR3 riporta la modalità desktop sui Pixel | con tanti ma…

Anche i possessori di telefoni Android avranno ora a disposizione un Editor interno per gli sticker WhatsApp . Anche se solo in beta per ora, anche sui dispositivi con OS mobile di Google è ora ... (optimagazine)

È questa la grande novità di Android 15 Google punta al satellitare: È questa la grande novità di Android 15 Google punta al satellitare: Google potrebbe implementare un servizio di messaggistica satellitare su Android 15: è questo quanto emerge dall'ultima beta di Android 14.

Google lancia Android 14 QPR3 Beta 2, ecco tutte le novità nell’aggiornamento: Google lancia Android 14 QPR3 beta 2, ecco tutte le novità nell’aggiornamento: Google sta lanciando un nuovo aggiornamento per il suo sistema operativo Android 14, che è ancora in fase di beta testing. L'aggiornamento, denominato QPR3 ...

Adobe Express App è disponibile in versione beta per Android e iOs: Adobe Express App è disponibile in versione beta per Android e iOs: Adobe ha rilasciato la nuova app Adobe Express per Android e iOs in versione beta. Adobe Express si basa su decenni di esperienza in tecnologie di imaging, video e design. Con ...