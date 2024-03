Kate Middleton si scusa per la foto ritoccata | “Un esperimento” Cresce la pressione sul palazzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Londra, 11 marzo 2024 – Dopo i dubbi, arriva la conferma del: ladella principessa di Galles, ritratta per la prima volta dalla misteriosa operazione all’addome di gennaio, è. Gli affezionati alla famiglia reale, ma soprattutto gli osservatori più scaltri, avevano notato delle incoerenze nell’immagine, come ad esempio una sfocatura sulla manica di Charlotte e un’imperfezione della gonna. Non solo: a ritoccare l’istantanea è stata proprio: “Come moltigrafi amatoriali, sperimento occasionalmente con l’editing. Voglio esprimere le mie scuse per ogni confusione che questadi famiglia condivisa ieri può aver causato”, dichiara in una nota rilasciata da Kensington Palace.

