Karina Cascella | “Ecco perché non è mi è mai piaciuta Ilary Blasi come conduttrice Grande Fratello? Ecco chi dovrebbe vincere”

(Di lunedì 11 marzo 2024), ex opinionista di Pomeriggio Cinque, ha detto la sua sulle ultime vicende che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, la vincitrice della terza edizione de La Talpa (andata in onda nel 2008) ha dapprima commentato lo scandalo della presunta falsa beneficenza per il quale la Ferragni è ora indagata per truffa aggravata: Partendo dal presupposto che si potrebbe parlare di cose più importanti in questo paese, nel senso che ci può stare la notizia dei pandori e della falsa beneficenza – che è molto importante –la notizia della separazione dei Ferragnez. Però diciamo che i nostri media, a mio avviso soprattutto i telegiornali, siro occupare di cose più importanti. Non è possibile accendere la tv e vedere un telegiornale dove si ...

Karina Cascella ingrassata Outfit sportivo e fisico in mostra: così zittisce gli haters – Video: Karina Cascella ingrassata Outfit sportivo e fisico in mostra: così zittisce gli haters – Video: Sui social Karina Cascella si mostra con qualche chilo in più in tenuta sportiva L'ex opinionista replica e zittisce gli hater, cosa ha detto su Ig ...

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: Oriana Marzoli e Cristiano Iovino a cena insieme con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci: nuovi amori in vista per le due ex gieffine: L’ex gieffina però non era sola ma accompagnata da Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno di Karina Cascella. Naturalmente gli scatti hanno fatto il giro del web e in molti ...

Oriana Marzoli pizzicata di nuovo con Cristiano Iovino. Il web non la perdona: Oriana Marzoli pizzicata di nuovo con Cristiano Iovino. Il web non la perdona: Oriana Marzoli è stata pizzicata di nuovo in compagnia di Cristiano Iovino a cena a Milano con loro anche un'altra coppia di amici ...