Ivan Graziani | l’album 30 anni dopo | Così canto papà e i suoi inediti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024) Novafeltria (Rimini), 11 marzo 2024 – "Da piccolo mi intrufolavo spesso nello studio di mio padre, davanti casa, per ascoltarlo suonare e incidere brani. Era una cosa naturale per me sentire riecheggiare nel giardino suoni, chitarre, batterie e vedere musicisti. Mai avrei pensato di produrre un disco di, ma lo spirito con il quale ho affrontato il lavoro sui brani è proprio questo: riportando la memoria a quei tempi, un po’ come se lo stessimo facendo assieme". Tra i cantautori più promettenti della sua generazione, il cantante riminese Filippo, figlio dell’indimenticato, con il suo ultimo progetto "Filippocanta- Per gli amici tour" si appresta a toccare le corde più intime del cuore. Il tour sta già girando l’Italia, registrando continui sold out. Ieri sera Filippo ...