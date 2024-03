(Di lunedì 11 marzo 2024) Un ragazzo sperpera quasimilioni di euro in gioco d’azzardo: ildenuncia una di queste società Il gioco d’azzardo è uno dei problemi che attanaglia maggiormente la società, tanto a livello nazionale, quanto globale. Spesso ci si imbatte in persone affette da una pesante ludopatia, la quale mette a repentaglio la propria stabilità mentale e fisica. In queste situazioni la vicinanza della famiglia e il suo sostegno si possono rivelare fondamentali. Sorprende quindi quanto accaduto in Olanda, dove unsi è schierato al fianco deldopo che questo aveva sperperato una cifra ai limiti del credibile. Il signore di 77 anni, infatti, ha deciso dire inla società d’azzardo – Bingoal – dopo che questa le aveva preso più di 162.000 euro dal suo conto di ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a notizie©

Uomini e Donne oggi: Ernesto esce con una nuova dama, la reazione di Barbara: Dopo aver litigato per via della chiamata alla nipote di lui fatta dalla dama, gesto che ha portato ... Brando Ephrikian tra due fuochi oggi in puntata, Ida Platano perde Mario Cusitore Intanto a Uomini ...

Montesacro perde un po' della sua storia. Il concerto per Rino Gaetano cambia location: ... il gruppo che con il nipote Alessandro Gaetano da venticinque anni è il tributo ufficiale al ...nostro municipio - assicura Blasi - canterà fortemente quelle splendide canzoni' 'Così Montesacro perde ...

Il nipote perde mezzo milione: nonno porta in tribunale la piattaforma di scommesse: Il nipote perde mezzo milione: nonno porta in tribunale la piattaforma di scommesse: Gioco della roulette – Notizie.com Il nonno ritiene che la responsabilità dei soldi persi sia tutta in mano dell’azienda. È lì che il nipote avrebbe scommesso gran part del denaro, ed è sempre lì che ...

DIRETTA Israele, Biden su Netanyahu: “Fa più male che bene”: DIRETTA Israele, Biden su Netanyahu: “Fa più male che bene”: DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 157 di conflitto Guerra Israele ...

“Suo nipote è in fin di vita”. Anziana di Sampierdarena derubata della pensione: “Suo nipote è in fin di vita”. Anziana di Sampierdarena derubata della pensione: Genova – Il telefono di casa squilla e la voce dell’altro capo porta una notizia drammatica: «Signora, suo nipote ha avuto un tremendo incidente. È in condizioni disperate, sta morendo e solo con un f ...