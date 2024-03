Glazer | il regista che ha sconfitto Garrone | «Io ebreo | rifiuto l’occupazione di Gaza»|Il caso Ceccherini e le accuse di antisemitismo

(Di lunedì 11 marzo 2024) «Ha portato alla morte tante vittime innocenti di entrambe le parti. Nel mio film l’orrore è un rumore di fondo. Non è un vintage, l’ho costruito con la lente del nostro mondo». Per Spielberg è la migliore opera sull’Olocausto dai tempi di La lista di Schindler

Era una vittoria ipotecata quella dell’Oscar 2024 come Migliore film Internazionale a La zona d’interesse. Non era invece prevedibile il toccante invito a fermare il conflitto israelo – palestinese ... (iodonna)

Oscar 2024, il regista Jonathan Glazer: “In questo momento siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità”: Oscar 2024, il regista Jonathan Glazer: “In questo momento siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità”: "Che si tratti delle vittime del 7 ottobre in Israele o dell'attacco in corso a Gaza, di tutte le vittime, di questa umanizzazione, come possiamo resistere" ...

Chi è Jonathan Glazer, il regista che ha battuto Garrone: «Io, ebreo, rifiuto l’occupazione di Gaza»: Chi è Jonathan Glazer, il regista che ha battuto Garrone: «Io, ebreo, rifiuto l’occupazione di Gaza»: «Ha portato alla morte tante vittime innocenti di entrambe le parti. Nel mio film l’orrore è un rumore di fondo. Non è un vintage, l’ho costruito con la lente del nostro mondo». Per Spielberg è la mig ...

Chi è Glazer, l’antagonista di Garrone, vincitore agli Oscar, che denuncia l’occupazione a Gaza: Chi è Glazer, l’antagonista di Garrone, vincitore agli Oscar, che denuncia l’occupazione a Gaza: Jonathan Glazer trionfa agli Oscar con The Zone of Interest: ecco chi è il regista e sceneggiatore britannico che ha battuto Io Capitano di Garrone.