Festa grande per Christopher Nolan e Yorgos Lanthimos | mentre Scorsese va a casa senza un premio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Grandi film e interpretazioni eccellenti. Gli Oscar 2024 – i primi da lungo tempo con film che la gente ha effettivamente visto e apprezzato – avevano tutte le caratteristiche per appassionare. Erano però anche Oscar con vittorie molto previste. E così è stato. Salvo quella alla Migliore attrice (Lily Gladstone battuta da Emma Stone, visibilmente sorpresa) e quella alla Migliore sceneggiatura (andata a Cord Jefferson per American Fiction – disponibile su Prime Video – invece che a Barbie, una sola statuetta per Billie Eilish). Gli ...

