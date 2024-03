De Paola ad Allegri | ”La rosa della Juventus è competitiva per il titolo! Il Napoli …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) De: Questaper il, ildello scorso anno lo ha costruito Spalletti Paolo Deè intervenuto durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio Queste parole del giornalista: Desu cosa ci lascia questa 28esima giornata di Serie A? “Veniamo alla. Non si discute il valore, mi costringete a dare ragione ad Adani in alcune situazioni.non mi piace come espone i suoi concetti, però voglio far capire che si sta mettendo in discussione il presente di. Non si può rimanere agganciati ai cinque Scudetti vinti in passato, si deve ragionare sul presente. Fino alla 20esima ...