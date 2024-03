Chi è Roberto Poletti | Mattino Quattro | marito | vita privata e carriera

(Di lunedì 11 marzo 2024) Classe 1971,è un giornalista e politico. Inizia la suanel 1991 lavorando per il quotidiano L'Indipendente di Vittorio Feltri. Dal 1995 è giornalista professionista. Dopo l'esperienza a Radio 24, approda a Telelombardia conducendo la rassegna stampa dele i programmi di informazione della fascia preserale. In questi anni è stato direttatore di Radio Padania Libera. Nel 2006 diventa deputato e membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera e della Commissione Esteri. Dopo due anni lascia la Camera dei Deputati dichiarando di vergognarsi di guadagnare un enorme cifra senza fare niente in Parlamento. Chiuso il capitolo politica, diventa editorialista di Libero. Dal 2012 è inviato e ospite di Quinta Colonna su Rete 4. Latv di ...

In puntata a Domenica In, Roberto Vecchioni ha ricorda to tra le lacrime suo figlio Arrigo, scomparso lo scorso anno L'articolo Roberto Vecchioni ricorda in lacrime suo figlio scomparso un anno fa ... (novella2000)

OSIMO - La musica di Roberto Vecchioni tornerà a riaccende re il PalaBaldinelli il 19 aprile. L?impianto di Villa finito in depressione, con sempre meno eventi culturali e... (corriereadriatico)

Personaggi tv. Roberto Vecchioni è stato ospite di Mara Venier durante la puntata di “Domenica in” andata in onda ieri, domenica 10 marzo 2024. Nel corso della trasmissione, il noto cantantautore si ... (tvzap)

Elezioni Abruzzo, ecco chi entrerà nel nuovo consiglio regionale: Elezioni Abruzzo, ecco chi entrerà nel nuovo consiglio regionale: PESCARA - Ecco la composizione ufficiosa del nuovo consiglio regionale. Alla maggioranza andranno 17 seggi: 8 Fratelli d’Italia, 4 a Forza Italia, 2 alla Lega, 2 a Marsilio presidente, 1 ...

Chi è Mikea Zaka, il cittadino albanese arrestato per la sparatoria di Frosinone: è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio: Chi è Mikea Zaka, il cittadino albanese arrestato per la sparatoria di Frosinone: è accusato di omicidio e triplice tentato omicidio: È stato arrestato con l'accusa di omicidio e di triplice tentato omicidio per la sparatoria di Frosinone: ecco chi è Mikea Zaka.

Roberto Vannacci: "Sono stato in un locale gay a Roma": Roberto Vannacci: "Sono stato in un locale gay a Roma": Il generale risponde a chi lo accusa di omofobia: "Se avessi avuto paura non ci sarei andato" ...