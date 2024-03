Cancelo | «Inter? I tifosi non hanno capito una cosa | mi dispiace»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole di Joao, esterno portoghese del Barcellona, sul suo passato all’. Tutti i dettagli in merito Joao, esterno del Barcellona, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport. PASSATO – «Benfica, Valencia,, Juventus, City, Bayern, Barcellona? Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre, sono molto orgoglioso del mio percorso e della mia carriera perché nessuno mi ha regalato niente, mai. È frutto del sacrificio, sono state tutte conquiste mie». RICORDI IN ITALIA – «Magnifici. Miei, in campo, e della mia famiglia, fuori. So che idell’nongradito il mio passaggio alla Juventus, e miperché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l’Italia è il Paese più simile al Portogallo ...

