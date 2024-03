Bambino di 4 anni cade dal balcone di casa e precipita per 10 metri | è riuscito a salvarsi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Riccardo Agresti, preside dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli dove un bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), era stato allontanato per ... (ilfattoquotidiano)

È stato sospeso il preside che rifiutò di far entrare a scuola un bimbo di 6 anni iperattivo . L'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha disposto la sospensione di Riccardo Agresti... (leggo)

Cade dal terrazzo a Carvico, ferito bambino di 4 anni: Cade dal terrazzo a Carvico, ferito Bambino di 4 anni: L’incidente è successo a Carvico in via Bernardi, intorno alle 14.30 di lunedì 11 marzo: un Bambino di 4 anni, di origini senegalesi, è sfuggito al controllo della mamma che era in casa con lui e si è ...

Ladispoli, sospeso il preside che aveva allontanato un bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Ladispoli, sospeso il preside che aveva allontanato un Bambino di sei anni dalla scuola per 21 giorni: Riccardo Agresti, preside dell’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli dove un Bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), era stato allontanato per ventu ...