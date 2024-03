“Addio | anche a te” Lutto nella televisione italiana | è morto il celebre volto delle fiction più belle

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il mondo dellaè in. Se ne è andato all’età di 78 anni Giorgio Morra, attore che ha interpretato numerose pellicole eRai di successo. Tra queste ricordiamo “Un posto al sole” dove tra il 2017 e il 2019 ha interpretato il personaggio di Peppino Canfora. A dare l’annuncio è stata la moglie Lucia Mandarini,lei attrice, che sui social ha scritto queste parole: “Il mio amore mi ha lasciato. Era un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciatopiù grande disperazione ti amerò per sempre”. Attore brillante di cinema e tv aveva esordito in teatro con Eduardo De Filippo con cui aveva lavorato dal 1970 al 1980. Leggi: “Sto male davvero, non fa parte dello spettacolo”. Malore sul palco per il famoso attore ...