VIDEO | Michael “Venom” Page fa il suo ingresso a UFC 299 con la theme di Undertaker

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 10 marzo 2024) Thenon ha certo bisogno di presentazioni. La sua è stata una carriera leggendaria e difficilmente vedremo in futuro un personaggio come il suo portato avanti per così tanti anni. Ieri notte a UFC 299, il fighterha reso omaggio al “Dead Man” facendo l’sull’ottagono sulle note della sua iconica “marcia funebre”. Ora che UFC e WWE fanno capo alla medesima proprietà sarà anche più facile vedere cose di questo tipo. Qui sotto il. Omaggio al Dead Man MVP WALKS OUT TO THE! #UFC299 Live on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/h2Ktr0Pt4D— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) March 10, 2024