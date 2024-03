Valanga assassina | Simone muore sotto la neve

(Di domenica 10 marzo 2024) Nella giornata di oggi, una tragica slavina ha colpito un gruppo di sciatori alpinisti sul Monte Saccarello, vicino alla zona di Monesi, causando la morte diRossi, 44 anni, ex assessore allo Sport, al Turismo e alla Cultura del comune di Alassio. L’incidente è avvenuto poco distante dal rifugio Laterza, mentre Rossi stava partecipando a un’escursione insieme ad altre cinque persone. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e, nonostante gli sforzi, Rossi era in condizioni gravissime quando è stato trasportato con l’elicottero ‘Grifo’ all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, dove è stato purtroppo constatato il suo decesso. L’incidente ha coinvolto anche altre due persone, che sono state trasportate all’ospedale di Mondovì con condizioni riportate come buone. Complessivamente, erano sei gli sciatori che avevano intrapreso l’escursione, di cui tre ...

Rigopiano, in Appello sentenza parzialmente riformata: condannato l'ex prefetto di Pescara: Leggi Anche Rigopiano, sentenza di primo grado: cinque condanne e 25 assoluzioni - Il pm: cancellato reato disastro colposo Leggi Anche Rigopiano, studio Ingv sulla valanga assassina: 'Arrivò in 81 ...

Cassino, avvocato picchiato in strada, arriva solidarietà dal prefetto Liguori: Cassino, avvocato picchiato in strada, arriva solidarietà dal prefetto Liguori: Indignazione e Valanga di solidarietà all'avvocato Roberto Angelosanto ... Alla mente di molti, in queste ore, è tornata l'omicidio di Massimo Pallini, avvocato assassinato nel suo studio il 27 ...