MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Buona gara d’esordio | peccato per un problema ai freni”

(Di domenica 10 marzo 2024)Diè soddisfatto al termine del Gran Premio del Qatar, appuntamentodel Mondiale di2024. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Pertamina VR46, infatti, ha chiuso in settima posizione confermando il suo buon inizio di stagione, distanziando nettamente il compagno di team Marco Bezzecchi di 10?. Laè stata vinta da Francesco “Pecco” Bagnaia che ha preceduto Brad Binder e Jorge Martin che si sono divisi i posti sul podio. Quarta posizione per Marc Marquez, quinta per Enea Bastianini, mentre è sesto Alex Marquez. SettimoDi, ottavo Aleix Espargarò, nono Pedro Acosta, mentre chiude la top10 Maverick Vinales., Bagnaia impone la propria legge e vince di forza il GP del Qatar! ...