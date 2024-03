Maltempo | frane in Liguria | Genova invasa da acqua e fango Black-out in Piemonte per la neve Paura per i fiumi a Milano

(Di domenica 10 marzo 2024), 10 marzo 2024 – Smottamenti, allagamenti, strade invase da. E’ la situazione in cui si trovae altre città della, alle prese con una nuova perturbazione che ha portato fortein tutto il Nord-Ovest, confermando le previsioni meteo che parlavano di un “doppio blitz in arrivo dalla Groenlandia”, il secondo tra la notte di sabato e domenica appunto. Se ine anche ae in Lombardia sono le piogge a preoccupare, inè laa creare i maggiori disagi, tra-out e strade chiuse. Forte nevicata in corso sulle valli del Gran Paradiso, nel Torinese. A Ceresole Reale sono già caduti oltre 60 centimetri difresca. ...

