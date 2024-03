Sorpresa alla Leopolda: arriva Francesca Pascale. E Maria Elena Boschi attacca Calenda: A sorpresa alla Leopolda arriva Francesca Pascale , la ex fidanzata di Silvio Berlusconi . E il progetto renziano dell'Opa sui voti berlusconiani, antico pallino che ora diventa cruciale in vista ...

Francesca Pascale alla Leopolda: 'Renzi Per Berlusconi è un genio, voti di Forza Italia già vanno a Italia Viva': A sorpresa, fotografata, omaggiata, salutata da tanti militanti alla Leopolda la chiusura vede tra i fan più scatenati proprio l'ex fiamma di Berlusconi. L'Opa di Matteo Renzi su Forza Italia ...

Leopolda, opa di Renzi su FI: “Senza Berlusconi partito di burocrati”. E boccia Ursula von der Leyen: Leopolda, opa di Renzi su FI: “Senza Berlusconi partito di burocrati”. E boccia Ursula von der Leyen: Matteo Renzi chiude dal palco la Leopolda 2024, l'edizione numero 12, lanciando l'opa su Forza Italia, che secondo l'ex premier ha perso ormai ogni forza attrattiva e propulsiva, dopo la scomparsa di ...

Francesca Pascale alla Leopolda: “Renzi Per Berlusconi è un genio, voti di Forza Italia già vanno a Italia Viva”: Francesca Pascale alla Leopolda: “Renzi Per Berlusconi è un genio, voti di Forza Italia già vanno a Italia Viva”: Francesca Pascale ripresa dalle telecamere del Riformista, seduta in prima fila a Leopolda12 intenta a applaudire Matteo Renzi in ...

Francesca Pascale alla Leopolda: “Renzi erede di Berlusconi, è l'unico leader in campo”: Francesca Pascale alla Leopolda: “Renzi erede di Berlusconi, è l'unico leader in campo”: – Se Matteo Renzi “sarà l'erede di Berlusconi lo dirà il tempo ma credo che lui sia l'unico leader in campo ed a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio Berlusconi. Di Matteo Renzi mi con ...