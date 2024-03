Le pagelle di Fiorentina-Roma | i promossi e i bocciati

Roma Femminile - Milan 5 - 2: goleada romanista, le giallorosse volano in finale di Coppa Italia: Il pokerissimo fa volare la Roma alla finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Roma - ... Tabellino e pagelle Roma (4 - 3 - 3): Korpela 5; Bartoli 7 (dal 76' Viens 7), Valdezate 5,5, Minami ...

Maccabi Haifa Fiorentina: l'incredibile caso di Kayode: Ma è davvero clamoroso quello riguardante un giocatore presente in Maccabi Haifa - Fiorentina, gara vinta dai viola 3 - 4 con doppia rimonta. Si tratta del giovane ...

C.FIESOLE, Striscione per DA13. Cori dei romanisti: C.FIESOLE, Striscione per DA13. Cori dei romanisti: Momento di commozione al 13’ di Fiorentina-Roma: la Curva Fiesole infatti ha esposto uno striscione in memoria di Davide Astori con scritto: “Firenze mai ti dimenticherà, Davide capitano per sempre”.

FIO-ROM 0-0, La Viola ci prova: rovesciata di Ranieri: FIO-ROM 0-0, La Viola ci prova: rovesciata di Ranieri: Fiorentina pericolosa al 7’: sugli sviluppi di una punizione battuta da Biraghi (giallo per Mancini nella circostanza), la palla è arrivata a Ranieri che ha tentato una rovesciata, con ...

Pagelle Milan Empoli: TOP E FLOP dopo il primo tempo: pagelle Milan Empoli: TOP E FLOP dopo il primo tempo: I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Empoli I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A ...