Kamada Lazio | il giapponese comunica a Lotito la scelta sul futuro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024)ha deciso il suoallae hato le sue intenzioni ain vista del mercato estivoha deciso il suoallae hato le sue intenzioni ain vista del mercato estivo. Il, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno non eserciterà l’opzione triennale di rinnovo presente nel proprio contratto e lascerà Formello dopo un solo anno. L’ipotesi più concreta è quella del ritorno in Germania: c’è il Borussia Mönchengladbach in pressing. Lo scrive Il Corriere dello Sport.