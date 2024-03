Incendio a Ostia in un chiosco di Capocotta | Gualtieri | “Non riusciranno a intimidirci”

(Di domenica 10 marzo 2024) Uno dei chioschi diaddestinato al bando d'asta è andato in fiamme. Ira di: "Se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà".

