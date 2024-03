Capo Chiesa Ucraina Shevchuk risponde al Papa | Non è possibile arrendersi | Zelensky | Follia russa deve perdere

(Di domenica 10 marzo 2024) Ildellagreco-cattolicaalle dichiarazioni diFrancesco: "L'è ferita ma imbattuta. L'è esausta, ma resta in piedi. Innessuno ha la possibilità di! E tutti quelli che guardano con scetticismo alla nostra capacità di stare in piedi

Il Papa sbaglia, pericoloso arrendersi al più forte: Nessuno, neppure il capo della Chiesa, ha titolo per sostituirvisi. Due cose lasciano perplessi nelle motivazioni addotte da Papa Francesco. La prima è la mancanza di qualsiasi spartiacque fra causa -...

Guerra Russia - Ucraina, continua l'avanzata di Mosca ma Kiev ribadisce: "Nessuna bandiera bianca": ... "conosciamo questa strategia del Vaticano dalla prima metà del XX secolo", ha poi attaccato il capo della diplomazia ucraina, in un chiaro riferimento alle accuse di silenzio della Chiesa di fronte ...

Guerra in Ucraina, Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili per combattere Putin: Guerra in Ucraina, Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili per combattere Putin: In una telefonata il Capo dell'Eliseo ha ribadito al presidente ucraino la volontà di avviare "rapidamente" la coalizione di alcuni Paesi europei ...

