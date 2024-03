Salernitana | Sabatini | 'Chiedo scusa | non ho inciso come pensavo Aspettiamo la fine del campionato'

Lo spettro della retrocessione non spaventa Sabatini che ha scelto di finire la sua carriera alla Salernitana : "Nel pasticcio ci sono fino al collo, ma non è l'ultima spiaggia"Continua a leggere (fanpage)

Sabatini andrà in pensione? Ecco le dichiarazioni del dirigente della Salernitana su quello che sarà il suo futuro A Radio Serie A, il dirigente della Salernitana Sabatini ha annuncia to il suo ... (calcionews24)

Sabatini amaro: "non ho inciso, chiedo scusa a Salernitana e tifosi": "Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l'andamento delle cose e il percorso che avevo ...sportmediaset.mediaset

Salernitana, Sabatini si arrende: "Chiedo scusa a tutti, non ho inciso come pensavo": Dopo la netta sconfitta sul campo del Cagliari il direttore Walter Sabatini ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram. Salernitana nel baratro. Il Cagliari si aggiudica la sfida salvezza ...areanapoli

Serie A, poker del Cagliari alla Salernitana. Vince anche il Sassuolo di misura sul Frosinone: Due scontri salvezza nelle partite giocate alle 15. Finisce 4-2 la sfida tra Cagliari e Salernitana, con la truppa di Ranieri che crede sempre più alla salvezza. Vince anche il Sassuolo ...tuttojuve