Napoli | Mario Rui contro Orsato | 'Devi sempre fare il fenomeno' VIDEO

Al termine di Napoli-Torino, il difensore azzurro Mario Rui si è scagliato contro l’arbitro Orsato urlandogli: “A un certo punto devi fare sempre il fenomeno” . CALCIO NAPOLI – Le polemiche non sono ... (napolipiu)

Mario Rui non ha preso bene la decisione di Orsato di non assegnare calcio di rigore al Napoli nel finale della sfida contro il Torino. Il contatto tra Osimhen e Buongiorno non punito dal direttore ... (fanpage)