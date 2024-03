Morte Patrizia Nettis | le indagini resteranno alla Procura di Brindisi | respinta la richiesta di avocazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Lagenerale di Lecce non ha accolto ladella famiglia didi avocare ledelladisulladella giornalista. La donna è stata trovata impiccata il 29 giugno scorso nel suo appartamento di Fasano. Attualmente, nell'inchiesta è indagato un uomo che aveva avuto una relazione con la 41enne.

